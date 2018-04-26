Когда в Севастополе ограничат движение транспорта к параду Победы

СЕВАСТОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . В Севастополе в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 74-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков с 5 по 9 мая вводится временное ограничение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

В частности, ограничение остановки и стоянки всех видов транспортных средств будет введено по следующим адресам: с 6.00 до 22.00 7 мая на пл. Захарова; с 6.00 до 20.00 5,7 и 9 мая на пл. 300-летия Российского флота; с 6.00 до 20.00 5,7 и 9 мая на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова; на пр. Нахимова, на ул. Советская от ул. Ленина до ул. Воронина, с 6.00 до 16.00 9 мая на ул. Мичурина и ул. Мокроусова.

Временное ограничение движения всех видов авто, кроме общественного транспорта будет введено по следующим адресам: с 14.00 до 18.00 9 мая по ул. Ленина от пл. Суворова — пр. Нахимова до пл. Лазарева, в случае осложнения дорожной обстановки будет организовано временное ограничение движения всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта; по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, а также ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск, с 6.00 до 22.00 7 мая по участку ул. Леваневского от пл. Захарова до ул. Каманина и по ул. Доронина; с 18.00 до 23.59 9 мая на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, на пр. Нахимова, на ул. Советская от ул. Ленина до ул. Воронина, на ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск.

Временное прекращение дорожного движения всех видов транспортных средств будет введено по следующим адресам: с 6.00 до 14.00 9 мая по ул. Портовая, ул. Троллейбусный спуск, пл. Ушакова от пересечения ул. Гоголя с ул. 4-я Бастионная, ул. Шмидта от пл. Ушакова до ул. Очаковцев, ул. Большая Морская, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до ул. Одесская, ул. Сенявина, ул. Маяковского, ул. Айвазовского, наб. Корнилова, ул. Советская от ул. Ленина до перекрестка с ул. Воронина, ул. Воронина, ул. спуск Шестакова.

Временное прекращение дорожного движения всех видов транспортных средств, кроме задействованных в репетиции празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будет введено с 8.30 до 12.00 5 мая по пл. 300-летия Российского Флота, с 17.00 до 20.00 7 мая по ул. Айвазовского.

Временные изменения организации движения всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, будут введены: с 06.00 до 14.00 9 мая по ул. Адмирала Октябрьского по направлению движения от ул. Большая Морская до пл. Восставших, по проезду вдоль сквера у пл. 300-лет Российского флота по направлению движения от пер. Крепостной до ул. Капитанская, по ул. Капитанской по направлению движения от пл. 300-лет Российского флота до ул. Адмирала Владимирского, по ул. Адмирала Владимирского по направлению движения от ул. Капитанская до пересечения с ул. Бакинская;

9 мая с 06.00 до 14.00 будет организовано двустороннее движение для общественного транспорта и транспортных средств, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, по ул. Большая Морская.