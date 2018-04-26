У гаражно-строительных кооперативов появятся контейнеры

С начала мая все кооперативы Петрозаводска обязаны будут заключить договоры с ООО «Автоспецтранс».

Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, в ходе рейда по территориям гаражно-строительных кооперативов (ГСК) были обнаружены многочисленные нарушения городских правил благоустройства и природоохранного законодательства.

Специалисты управления благоустройства и экологии обнаружили на территориях ГСК и рядом с ними множество захламлений и несанкционированных свалок.

С 1 мая все гаражно-строительные кооперативы обязаны заключить договоры с компанией-региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Автоспецтранс». Согласно договорам, на территории каждого ГСК должны быть установлены контейнеры для сбора отходов, их вывозом займутся специализированные организации. В оставшееся до этого момента время мы предлагаем всем желающим представителям ГСК принять участие в акции «Чистый Петрозаводск» и вывезти накопившийся мусор,

— отметила начальник управления благоустройства и экологии Администрации Петрозаводска Анна Дудырина.

Также отмечается, что контроль за состоянием территорий около гаражно-строительных кооперативов будет осуществлять республиканская исполнительная власть.