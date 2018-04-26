Специалисты завершат капитальный ремонт в многоквартирном доме в Десеновском

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Работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на территории Десеновского завершат в течение недели. Об этом 26 апреля сообщили представители администрации поселения.

— Специалисты приступили к выполнению комплексных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Программа уже согласована, и до конца месяца мы планируем начать сдавать объекты, — рассказал сотрудник администрации поселения. — Почти завершены работы в доме по адресу: улица Офицерская, дом №7. В нем специалисты подрядной организации установили металлическое покрытие перил и облицовку вентиляционных шахт.

Кроме этого, на территории поселения Десеновское пройдут работы по замене газопроводов на фасадах многоквартирных домов.