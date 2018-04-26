Самарская область готовится к празднованию 9 Мая

Более 12 тысяч памятных подарков для 690 ветеранов Великой Отечественной войны приготовил областный центр в преддверии Дня Победы.

Накануне славной даты в городе стартует ряд акций. Например, 3 мая откроется слёт военно-патриотических и юнармейских отрядов. Участие в нём примут порядка 35 молодёжных объединений. 7 мая состоится возложение цветов к Арке Победы и к монументу «Ил-2». Кроме того, в Самаре у 89 объектов культуры появятся почётные караулы. Будут благоустроены все памятники и мемориалы, так или иначе связанные с праздником. Непосредственно 9 мая во всех девяти районах областного центра состоятся праздничные концерты, шествия и митинги памяти. Все детали предстоящих торжеств обсудили на рабочем совещании в городской Думе