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Самарская область готовится к празднованию 9 Мая
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Самарская область готовится к празднованию 9 Мая 

ТРК Губерния 22 минуты назад
Более 12 тысяч памятных подарков для 690 ветеранов Великой Отечественной войны приготовил областный центр в преддверии Дня Победы.
Накануне славной даты в городе стартует ряд акций. Например, 3 мая откроется слёт военно-патриотических и юнармейских отрядов. Участие в нём примут порядка 35 молодёжных объединений. 7 мая состоится возложение цветов к Арке Победы и к монументу «Ил-2». Кроме того, в Самаре у 89 объектов культуры появятся почётные караулы. Будут благоустроены все памятники и мемориалы, так или иначе связанные с праздником. Непосредственно 9 мая во всех девяти районах областного центра состоятся праздничные концерты, шествия и митинги памяти. Все детали предстоящих торжеств обсудили на рабочем совещании в городской Думе.
"По большому счёту, как только мы отпразднуем первомай, начнутся массовые мероприятия в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, среди ветеранских движений, у мемориальных комплексов. Узнать обо всех мероприятиях можно через интернет-ресурсы, социальные сети и на сайтах профильных департаментов", — сообщил председатель думы г. о. Самара Алексей Дёгтев.
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