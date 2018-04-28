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Росконгресс объявил фотоконкурс, посвящённый подготовке и проведению ПМЭФ
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Росконгресс объявил фотоконкурс, посвящённый подготовке и проведению ПМЭФ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Мир24
Фонд «Росконгресс» объявил фотоконкурс, посвящённый подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума.
Отмечается, что конкурс продлится с 30 апреля по 26 мая.
В этот период необходимо публиковать в Instagram свои фотографии с места проведения форума, а также красивые места Санкт-Петербурга под хэштегом #фотоконкурсПМЭФ.
6 июня в официальном аккаунте ПМЭФ будут выложены работы трёх победителей, которым будут вручены сувениры и призы.
«Условия участия: вы должны быть подписаны на наш Instagram: https://www.instagram.com/forumspbru/, сделать репост этого поста о конкурсе в свой профиль Instagram, на время конкурса ваши профили должны быть открытыми (чтобы конкурсную фотографию могли увидеть все желающие)», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что фотографии не должны содержать угрозы каких-либо действий, оскорбления чести и достоинства каких-либо лиц, клевету, элементов эротики, насилия либо элементов, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какой-либо группе лиц или к какому-либо лицу и во всех отношениях должны соответствовать теме и духу конкурса.
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