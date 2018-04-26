На ПМЭФ-2018 приедут свыше ста молодых предпринимателей

Свыше тысячи молодых предпринимателей соберутся на Молодежном экономическом форуме, который пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 26 мая. Мероприятие такого формата пройдет в России впервые.

Участники форума смогут познакомиться с потенциальными инвесторами и единомышленниками, а также узнать, как работают настоящие мастодонты мирового менеджмента.

Пресс-конференцию, посвященную предстоящему форуму, открыл директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития России Максим Паршин . Он напомнил, что руководство страны поставило задачу в разы увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике. Помочь в этом сможет участие молодых специалистов.

Организаторами ММЭФ выступили «Росконгресс» и Федеральное агентство по делам молодежи. Как рассказал журналистам глава агентства Александр Бугаев , у начинающих предпринимателей в ходе десяти панельных сессий будет уникальная возможность пообщаться с лидерами международного и российского бизнеса. Советы опытных экспертов помогут понять, как развить собственный потенциал, где искать инвесторов и как их заинтересовать своим проектом. Бугаев подчеркнул, что молодежь была и будет экономически активной частью российского населения, поэтому и нуждается в поддержке опытных специалистов рынка.

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Программа ММЭФ-2018 нацелена на помощь молодым предпринимателям, которые всерьез задумались об открытии собственного бизнеса и хотят внести вклад в ВВП страны, но пока не разобрались, что нужно для успешного старта.

О том, какой будет молодежная экономическая повестка в ближайшее время, расскажут на центральном заседании ММЭФ «Молодежная экономическая повестка России на 2018-2024 годы». Оно обозначено в программе форума как ключевое мероприятие.

Молодых специалистов крайне необходимо привлекать к решению глобальных проблем, в том числе внутри международного сообщества, отметил директор Российского центра содействия молодежному предпринимательству Анатолий Зорин. Этому вопросу на ММЭФ будет посвящено несколько дискуссий, к участию в которых будут допускаться все желающие.

С программой Международного молодежного экономического форума можно ознакомиться на официальном сайте Петербургского международного экономического форума-2018.

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