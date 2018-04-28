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Фотоконкурс, посвященный ПМЭФ 2018, стартует в Instagram 30 апреля
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Фотоконкурс, посвященный ПМЭФ 2018, стартует в Instagram 30 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фотоконкурс, посвященный подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума 2018, стартует 30 апреля, говорится в сообщении Фонда «Росконгресс».
Участники конкурса должны будут в период с 30 апреля по 26 мая разместить в Instagram фотографии с мест проведения Форума и красотами города Санкт-Петербурга под хэштегом #фотоконкурсПМЭФ.
Также конкурсанты должны подписаться на Instagram, сделать репост этого поста о конкурсе в свой профиль Instagram, а также на время конкурса открыть свои профили (чтобы конкурсную фотографию могли увидеть все желающие).
В пресс-релизе Росконгресса отмечается, что фотографии не должны содержать угрозы каких-либо действий, оскорбления чести и достоинства каких-либо лиц, клевету, элементов эротики, насилия либо элементов, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какой-либо группе лиц или к какому-либо лицу и во всех отношениях должны соответствовать теме и духу конкурса. На официальном аккаунте ПМЭФ-2018 6 июня будут выложены работы трех победителей, которым будут вручены сувениры и призы.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
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