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Центробанк требует признать кредитный дом «ПартнерЪ» банкротом
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Центробанк требует признать кредитный дом «ПартнерЪ» банкротом 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сайте арбитражного суда Кировской области появилось сообщение о том, что Центробанк РФ требует признать несостоятельным КПК КД «ПартнерЪ». Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что компания прекратила работу: на дверях офиса появилось объявление — «закрыто по техническим причинам». По телефону тоже никто не отвечал. Горожане, которым обещали вернуть деньги с хорошими процентами, сейчас не могут получить свои вклады обратно и пишут жалобы в правоохранительные органы.
— «Этот кооператив существовал 11 лет, завоевал доверие граждан, поэтому и шли туда люди. Это в группе здесь 139 человек, а пайщиков по области наверное не одна тысяча», — написала в соцсетях участница кооператива.
Оказалось, что от действий компании пострадал не один десяток людей. В соцсетях даже есть группа с говорящим названием «Обманутые дольщики кредитного дома „ПартнерЪ“. Один из пострадавших сообщил, что уже обратились в полицию и получил от ведомства ответ: по факту невыплат проводится доследственная проверка.
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