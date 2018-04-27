Суммарный объем просрочки в банках вырос в марте до 3 трлн рублей

Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банковской системы РФ в марте 2018 года увеличилась на 1,2% и на 1 апреля составила 3,02 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру

В абсолютном выражении объем просрочки вырос за месяц на 36,2 млрд рублей. За I квартал текущего года общая просрочка выросла на 178,7 млрд рублей, с 6,2% до 6,4% в совокупном кредитном портфеле.

За прошедший месяц рост просроченной задолженности был зафиксирован у 236 кредитных организаций из 500, имеющих право на осуществление банковских операций. Для сравнения — за весь 2017 год просрочка выросла у 234 банков.

Наиболее существенно этот показатель в марте увеличился у банка «ФК Открытие» (санация официально завершена в декабре 2017 года) — на 30,9% или на 53,5 млрд рублей. С небольшим отрывом второе место занял Промсвязьбанк (рост на 38,3 млрд рублей или на 27,6% за март), санируемый с участием ФКБС. Рост просрочки у этих банков за I квартал составил 36,7% и 64,5% соответственно, обеспечили его преимущественно корпоративные заемщики.

В сокращении общей просрочки по кредитам лидерами оказались два крупнейших банка. При этом у Сбербанка при расчете за три и за 12 месяцев просроченная задолженность растет, а у ВТБ рост за квартал обеспечен присоединением розничного ВТБ 24 вместе с его просрочкой.

По данным Банка России, просроченная задолженность по корпоративным кредитам в марте увеличилась на 0,5%, а по розничным — сократилась на 1%. При этом розничная просрочка и за I квартал показала такое же снижение — 1%, а по корпоративным кредитам за тот же период — выросла на 8,5%.

По данным финансового рейтинга Банки.ру, просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю за март увеличилась на 46,2 млрд рублей, до 2,18 трлн рублей, а ее доля в портфеле составляет 6,3%.

Общая сумма просрочки в розничном портфеле за месяц сократилась на 8,98 млрд рублей, а ее размер составил 839,3 млрд рублей. Удельный вес просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле составил 6,7% (для сравнения, на 1 апреля 2017 года эта доля превышала 8%).

Крупнейший рост просроченной задолженности по розничным кредитам, унаследованным от ВТБ 24, показал банк ВТБ (рост на 2,05 млрд рублей или на 1,8%). По корпоративной просрочке более значимый «лидер» — «ФК Открытие» (рост на 53,5 млрд рублей или на 37,6%).

При этом у ВТБ произошло значительное сокращение просрочки по корпоративному блоку (на 63,9 млрд рублей или на 32,6% в марте), по розничному — в лидерах «Русский Стандарт» (на 4,8 млрд рублей или на 9,6% в марте).