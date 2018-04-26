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Лейтенант полиции Николай Терновский отчитался перед жителями
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Лейтенант полиции Николай Терновский отчитался перед жителями 

Управа района Выхино-Жулебино 33 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Состоялась встреча участкового уполномоченного ОМВД России по району Жулебино старшего лейтенанта полиции Николая Терновского с жителями района. В проведении отчета приняли участие председатель Общественного совета при УВД по ЮВАО Вячеслав Аскоченский.
На встрече с жителями поднимался вопрос о предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений и правонарушений, в том числе: эффективность принятых мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, эффективность принятых мер по профилактике и противодействию преступности, состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия органов внутренних дел, с государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.
Перед собравшимися также выступил председатель Общественного совета при УВД по ЮВАО Вячеслав Аскоченский, который отметил необходимость постоянной связи и взаимной информированности участкового и жителей. (вт)
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