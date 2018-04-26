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Цветы высадят на клумбах в Рязановском
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Цветы высадят на клумбах в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Мероприятия по высадке цветов около памятников проведут в Рязановском. Об этом 25 апреля сообщила пресс-секретарь администрации поселения Наталья Палюхевич.
— К высадке цветов на клумбах должны приступить в конце апреля. Работы по озеленению начнутся у памятника, который находится рядом со Спортивно-культурным центром «Пересвет» в поселке Знамя Октября. Сажать будут анютины глазки, — рассказала Наталья Палюхевич.
В связи с погодными условиями мероприятия по озеленению проведут в последний месяц весны. Фиалка трехцветная является однолетним или двулетним растением. Эти цветы очень хорошо приспособлены к местным климатическим условиям.
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