Цветы высадят на клумбах в Рязановском

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Мероприятия по высадке цветов около памятников проведут в Рязановском. Об этом 25 апреля сообщила пресс-секретарь администрации поселения Наталья Палюхевич.

— К высадке цветов на клумбах должны приступить в конце апреля. Работы по озеленению начнутся у памятника, который находится рядом со Спортивно-культурным центром «Пересвет» в поселке Знамя Октября. Сажать будут анютины глазки, — рассказала Наталья Палюхевич.

В связи с погодными условиями мероприятия по озеленению проведут в последний месяц весны. Фиалка трехцветная является однолетним или двулетним растением. Эти цветы очень хорошо приспособлены к местным климатическим условиям.