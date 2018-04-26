Юные жители Воскресенского смастерят магниты из кофейных зерен

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В библиотеке №258 поселения Воскресенское 28 апреля пройдет творческий мастер-класс.

— Подобные мероприятия мы организуем каждую неделю. В этот раз темой мастер-класса станет экологическая поделка. Все желающие смогут принять участие в сборке магнитов для холодильника в форме овечки. Но главной особенностью такой поделки является материал, из которого она будет изготовлена, а именно: кофейные зерна, — рассказала заведующая библиотекой №258 Ольга Дутова.

Мероприятие начнется в 13:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 659-42-14.