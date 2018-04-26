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Жители Реутова могут бесплатно напечатать фото для участия в шествии «Бессмертного полка»
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Жители Реутова могут бесплатно напечатать фото для участия в шествии «Бессмертного полка» 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковного Реутова начали активную подготовку к акции «Бессмертный полк», уже сейчас они могут бесплатно распечатать фотографии фронтовиков и оформить их для участия в шествии, сообщил в четверг глава города Станислав Каторов.
«В этом году 9 мая в Реутове, как и по всей стране, вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». Наши жители, желающие принять участие, могут заказать бесплатное изготовление транспарантов с фотографиями фронтовиков. Прием фотографий начал городской Музейно-выставочный центр, подключился к работе и многофункциональный центр», — сказал Каторов.
Он уточнил, что фотографии на электронных носителях для распечатки до 4 мая принимаются в Музейно-выставочном центре, расположенном на улице Победы, дом №2. Получить готовые транспаранты формата А3 жители могут 6 и 7 мая.
По данным Реутовского информагентства, еще один пункт изготовления снимков расположен в городском МФЦ. Прием электронных копий и изготовление ламинированных фотографий размера А4 здесь будет проходить до 8 мая.
9 мая в 14:40 шествие стартует от Мемориала Славы в центре Реутова. Его участники пройдут мимо Троицкого собора, по улицам Ашхабадской, Дзержинского, Комсомольской, Новой, Ленина и замкнут круг почета в исходной точке.
Реутов подключился к акции в 2015 году. В 2017 году в Реутове участниками акции стали около более пяти тысяч человек.
«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».
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