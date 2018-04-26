Новости нашей газеты 26 апреля много лет назад

«Вечерняя Москва» писала в этот день много десятков лет назад о подарке для советских женщин, весенних новостройках и открытии летнего сезона в Краснопресненском парке культуры и отдыха.

Подарок для советских мадам

«Альбом заключен в резную деревянную крышку, на ней вязь букв — «Союз французских женщин — советским женщинам 1 мая 1946 года».

Этот альбом привезли в подарок женщинам СССР патриотки Франции — гостьи нашей столицы. Мы знали, что плечом к плечу со своими братьями сражаются девушки Парижа и Реймса , лионские ткачихи и студентки КлермонФеррана. Теперь мы видим это В альбоме есть раздел, где приводятся подлинники воззвания к населению Парижа, фотографии митингов. В отдельном разделе — фотографии патриоток, которые отдали свою жизнь борьбе за освобождение Франции». (1946)

Весенние новостройки

«К 1 мая будет готов большой жилой дом на Арбате (его строит Моссовет), будет готов один корпус домов ИТР (инженерно-технических работников. — «ВМ») на Земляном Валу, заканчивается строительство дома на Шмитовском проезде, на Велозаводской Строительство жилых домов в этом году значительно превышает строительство предыдущих лет В столице строят 398 домов (в том числе 45 надстроек)». (1938)

Поросль юных садоводов

«…В Краснопресненском парке культуры и отдыха открывается летний сезон К открытию парка заканчивается реконструкция эстрадного театра.

Он расширяется вдвое — до 3 тысяч мест. Там будет установлено звуковое кино Большой фруктовый сад превращается в «сад юных мичуринцев».

Каждое дерево будет иметь своего хозяина. Дети, ухаживая за деревьями, будут изучать садоводство». (1936)