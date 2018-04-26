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Новости нашей газеты 26 апреля много лет назад
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Новости нашей газеты 26 апреля много лет назад 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» писала в этот день много десятков лет назад о подарке для советских женщин, весенних новостройках и открытии летнего сезона в Краснопресненском парке культуры и отдыха.
Подарок для советских мадам
«Альбом заключен в резную деревянную крышку, на ней вязь букв — «Союз французских женщин — советским женщинам 1 мая 1946 года».
Этот альбом привезли в подарок женщинам СССР патриотки Франции — гостьи нашей столицы. Мы знали, что плечом к плечу со своими братьями сражаются девушки Парижа и Реймса, лионские ткачихи и студентки КлермонФеррана. Теперь мы видим это В альбоме есть раздел, где приводятся подлинники воззвания к населению Парижа, фотографии митингов. В отдельном разделе — фотографии патриоток, которые отдали свою жизнь борьбе за освобождение Франции». (1946)
Весенние новостройки
«К 1 мая будет готов большой жилой дом на Арбате (его строит Моссовет), будет готов один корпус домов ИТР (инженерно-технических работников. — «ВМ») на Земляном Валу, заканчивается строительство дома на Шмитовском проезде, на Велозаводской Строительство жилых домов в этом году значительно превышает строительство предыдущих лет В столице строят 398 домов (в том числе 45 надстроек)». (1938)
Поросль юных садоводов
«…В Краснопресненском парке культуры и отдыха открывается летний сезон К открытию парка заканчивается реконструкция эстрадного театра.
Он расширяется вдвое — до 3 тысяч мест. Там будет установлено звуковое кино Большой фруктовый сад превращается в «сад юных мичуринцев».
Каждое дерево будет иметь своего хозяина. Дети, ухаживая за деревьями, будут изучать садоводство». (1936)
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