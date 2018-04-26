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Эксперт прокомментировал противостояние Китая и США
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Эксперт прокомментировал противостояние Китая и США 

RT на русском 39 минут назад
Заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал противостояние Китая и США.
«На наших глазах сейчас разворачивается, если не в полномасштабная торговая война, то как минимум война нервов», — заявил эксперт.
По его словам, КНР является огромным, ёмким и привлекательным рынком для компаний всего мира, и уже почти все американские производители товаров повседневного спроса присутствуют на нём и обладают доступом к более чем миллиарду потенциальных потребителей.
Как отметил Карнеев, возможные ответные меры Пекина могут оказаться довольно болезненными для компаний из США.
«Если лидер Китая Си Цзиньпин пойдёт на уступки, сравнимые с Японией, то внутри страны его никто не поймёт, так как он позиционирует себя сторонником жёсткой внешней политики и говорит о необходимости отстаивать национальные интересы», — добавил эксперт.
Ранее в Китае заявили, что подготовили ответные меры на любые односторонние действия США.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН рассказал о новом торговом противостоянии США и Китая.
RT на русском: последние новости
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