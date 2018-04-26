Эксперт прокомментировал противостояние Китая и США

«На наших глазах сейчас разворачивается, если не в полномасштабная торговая война, то как минимум война нервов», — заявил эксперт.

По его словам, КНР является огромным, ёмким и привлекательным рынком для компаний всего мира, и уже почти все американские производители товаров повседневного спроса присутствуют на нём и обладают доступом к более чем миллиарду потенциальных потребителей.

Как отметил Карнеев, возможные ответные меры Пекина могут оказаться довольно болезненными для компаний из США.

«Если лидер Китая Си Цзиньпин пойдёт на уступки, сравнимые с Японией , то внутри страны его никто не поймёт, так как он позиционирует себя сторонником жёсткой внешней политики и говорит о необходимости отстаивать национальные интересы», — добавил эксперт.

Ранее в Китае заявили, что подготовили ответные меры на любые односторонние действия США.