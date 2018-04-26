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Пляжи неподалеку от Щукина протестировали на предмет безопасности
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Пляжи неподалеку от Щукина протестировали на предмет безопасности 

Управа района Щукино 42 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
Состояние дна водоемов на пляжах в районе Серебряного бора неподалеку от Щукина проверили водолазы.
В СЗАО также обследовали дно Строгинской поймы. Водолазные отряды провели подводный осмотр и обследование дна пляжей на предмет обнаружения опасных предметов. В работах был задействован телеуправляемый подводный аппарат «Seamor 300T». Об этом сообщили в Управлении по СЗАО Департамента ГОЧСиПБ Москвы.
— Ежегодно в преддверии пляжного сезона с целью предупреждения травматизма отдыхающих на столичных водоемах проводятся водолазные работы по очистке дна водоемов и определению степени их загрязнения.
Первыми на дно рек и прудов спускаются водолазы Московской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), — уточнил источник.
По итогам первоначальной проверки зоны отдыха в СЗАО к приему отдыхающих не готовы, и балансодержатели проведут повторную очистку пляжей и дна водоёмов. (ск)
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