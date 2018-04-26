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Собственник архангельской часовни должен снести постройку до лета
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Собственник архангельской часовни должен снести постройку до лета 

АиФ Архангельск 38 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске была рассмотрена апелляции собственника иконной лавки на проспекте Чумбарова-Лучинского.
По итогам заседания, Октябрьский районный суд не изменил своего решения: постройка должна быть снесена за счёт собственника до конца мая этого года.
Напомним, мужчину обвиняют в том, что он незаконно достроил у строения второй этаж. По словам начальника управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадима БРОВКИНА, собственник не предъявил суду доказательств о возможности приведения часовни в первоначальное состояние.
«Собственником не было получено разрешение на реконструкцию объекта, не был разработан и согласован проект реконструкции одноэтажного нежилого здания, не был получен и градостроительный план земельного участка», — говорит он.
Напомним, часовня-лавка стояла на проспекте огороженная высоким забором более 10 лет. Ограждение убрали только в прошлом году.
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