Собственник архангельской часовни должен снести постройку до лета

Архангельске была рассмотрена апелляции собственника иконной лавки на проспекте Чумбарова-Лучинского.

По итогам заседания, Октябрьский районный суд не изменил своего решения: постройка должна быть снесена за счёт собственника до конца мая этого года.

Напомним, мужчину обвиняют в том, что он незаконно достроил у строения второй этаж. По словам начальника управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадима БРОВКИНА, собственник не предъявил суду доказательств о возможности приведения часовни в первоначальное состояние.

«Собственником не было получено разрешение на реконструкцию объекта, не был разработан и согласован проект реконструкции одноэтажного нежилого здания, не был получен и градостроительный план земельного участка», — говорит он.

Напомним, часовня-лавка стояла на проспекте огороженная высоким забором более 10 лет. Ограждение убрали только в прошлом году.