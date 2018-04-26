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ISO отвергла новые алгоритмы шифрования для интернета вещей от АНБ
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ISO отвергла новые алгоритмы шифрования для интернета вещей от АНБ 

Anti-Malware.ru 43 минуты назад
Фото: Anti-Malware.ru
Два новых алгоритма шифрования, разработанные Агентством национальной безопасности (АНБ) США, были отвергнуты международным органом стандартизации. Криптографические инструменты «Simon» и «Speck» были разработаны для обеспечения безопасности получаемых и отправляемых IoT-устройствами данных.
Однако на этой неделе Международная организация по стандартизации (ISO) отвергла такие методы из-за опасений, что инструменты содержат бэкдор, который может позволить агента спецслужб США взломать шифрование. Также стало известно, что многие специалисты в области криптографии жаловались на угрозы от американских шпионов.
«За последние полтора года я много работал над этим, теперь я могу, наконец, рассказать свою историю», — пишет в Twitter один из экспертов Томер Ашур, представлявший бельгийскую делегацию.
Затем господин Ашур отметил «возмутительное поведение» АНБ как основную причину непринятия двух разработок АНБ в качестве стандартов. Отмечается агрессивное поведение представителей АНБ в отношении экспертов, подвергнувших сомнениям некоторые принятые агентством решения по части их алгоритмов.
Больше всего досталось самому Ашуру, Орру Дункельману и Даниэлю Бернштейну, которые представляли израильскую и немецкую делегации соответственно.
Ашур отметил, что если бы представители АНБ вели себя достойно, можно было бы рассмотреть вопрос иначе, однако они, по мнению эксперта, пытались запугать всех сомневающихся в их методах.
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