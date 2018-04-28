Всемирный день охраны труда в 2018 году посвящен безопасности молодых работников

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Всемирный день охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля, направлен в этом году на защиту молодых работников, которых в мире насчитывается около 541 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Международной организации труда (МОТ).

История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда профсоюзы и работники провели День памяти погибших работников в США Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. В 2003 году Всемирный день охраны труда стал отмечаться по инициативе МОТ.

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящен актуальной тематике и важным задачам, стоящим перед МОТ. В этом году это тема — «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». Злободневность темы, по мнению экспертов МОТ, обусловлена тем, что зачастую у молодых людей, трудоустраивающихся на работу, отсутствует необходимый опыт и знания по охране труда.

Кроме того, они имеют недостаточную подготовку по технике безопасности, гигиене и правилам поведения на производстве. Молодые работники не обладают достаточной психологической и физической зрелостью, поэтому случаи травматизма на рабочем месте с ними происходят чаще, чем с их взрослыми коллегами.

"Право на безопасный и здоровый труд имеют работники всех возрастов. Молодых работников (в возрасте 15-24 лет) в мире насчитывается 541 млн Это более 15% всей рабочей силы, и уровень несмертельного производственного травматизма среди них на 40% выше, чем среди взрослых работников старше 25 лет", — говорится в пресс— релизе МОТ.

Эта тема актуальна также в отношении детского труда. Так, по данным МОТ, около 152 млн детей в мире привлечены к труду, причем 73 млн из них заняты на опасной работе. «Исходя из печальной статистики, становится понятно, что данная тема должна быть более детально рассмотрена работодателями для уменьшения негативных последствий на рабочих местах. Необходимо предоставлять молодым сотрудникам работу, соответствующую их квалификации, организовывать надзор за ними, а также проводить обучение вопросам охраны труда», — полагают в МОТ.

В России в вопросах охраны труда усилия сосредоточены на cохранении жизни и здоровья работников, а также на снижении смертности в трудоспособном возрасте, рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда России накануне Всемирного дня охраны труда.

Более десяти лет в России отмечается устойчивая положительная динамика снижения уровня производственного травматизма и смертельных случаев на производстве. Так, общее количество несчастных случаев на производстве сократилось в 2,3 раза — с 85 тыс. случаев в 2007 году до 37,6 тыс. в 2017 году. И почти в три раза уменьшилось количество смертельных случаев на производстве с 4,6 тыс. человек в 2007 году до 1,6 тыс. работников в 2017 году, сообщили в министерстве.

В конце 2017 года Минтруд России и Международная ассоциация социального обеспечения подписали Меморандум по продвижению Концепции «нулевого травматизма», который направлен на повышение безопасности, гигиены труда и условий труда. Главная цель меморандума — привлечение национальных компаний к участию в глобальной кампании Концепции нулевого травматизма и реализация стратегии профилактики этой Концепции на уровне компаний.