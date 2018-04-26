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В Московской области прошла встреча между энергетиками из Китая и России
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В Московской области прошла встреча между энергетиками из Китая и России 

360tv.ru 36 минут назад
Китай занимает первое место по импорту на территорию Подмосковья и третье ‐ по экспорту из региона.
У Московской области с Китаем прочные торговые связи. Энергетика — это еще одно перспективное направление для совместной работы. Иностранная делегация посетила машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск». Здесь производят оборудование для Тяньваньской АЭС. Станция является крупнейшим объектом экономического сотрудничества двух стран. Также гости изучили передовые разработки Южных электрических сетей и посетили современную котельную во Флотском проезде.
Подмосковью есть, чем похвастаться в этой сфере. Мы обсудили и более широкий спектр вариантов сотрудничества. Китайские компании уже присутствуют в Подмосковье, их достаточное количество. Мы, конечно, заинтересованы в развитии такого сотрудничества
Денис Буцаев, зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона.
Не обошлось без культурной программы: в поселке Дубровицы гости послушали органный концерт. Потом делегация побывала в  доме-музее
Ленина на территории заповедника «Подолье».
Ранее телеканал «360» сообщил, что на заседании Инвестиционного совета Московской области стало известно о появлении регионе новых видов льгот для инвесторов.
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