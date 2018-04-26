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Дерипаска отверг ультиматум США по «Русалу»
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Дерипаска отверг ультиматум США по «Русалу» 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: dp.ru
Основной владелец «Русала» Олег Дерипаска отверг ультиматум США по отказу от контроля над российской компанией в обмен на снятие введенных против нее санкций, сообщает в четверг Bloomberg.
По данным агентства, недавние послабления со стороны Вашинштона лишь вселили в него уверенность в верности стратегии, поэтому отказываться от своей доли в компании он не намерен.
6 апреля Министерство финансов США ввело санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в том числе, попал Дерипаска и принадлежащие ему компании — «Русал», En+ Group, группа ГАЗ и «Базовый элемент». Ограничения вступили в силу со дня подписания соответсвуюещнго документа, но компаниям предоставлялось отсрочка до 7 мая, чтобы прекратить операции с «Русалом» и до 5 июня — чтобы расторгнуть с компанией долгосрочные контракты.
Дерипаска рассчитывает, что его европейские лоббисты смогут убедить западных политиков надавить на США с целью смягчить введенные ограничения. Тем более, что интересы Дерипаски и европейских потребителей совпадают — санкции США фактически ввергают в хаос алюминиевый рынок Евросоюза, который сильно зависит от российской компании. По мнению опрошенных агентством аналитиков, санкции против «Русала» в конечном счете могут принести больше вреда Европе, чем РФ.
Вместе с тем в настояшее время «Русал» ищет альтернативные рынки сбыта, чтобы пережить американские санкции.
23 апреля стало известно о готовности Министерства финансов США снять санкции с «Русала», если его основной владелец Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля. В настоящее время бизнесмен контролирует 48% компании.
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