Дерипаска отверг ультиматум США по «Русалу»

Основной владелец «Русала» Олег Дерипаска отверг ультиматум США по отказу от контроля над российской компанией в обмен на снятие введенных против нее санкций, сообщает в четверг Bloomberg

По данным агентства, недавние послабления со стороны Вашинштона лишь вселили в него уверенность в верности стратегии, поэтому отказываться от своей доли в компании он не намерен.

6 апреля Министерство финансов США ввело санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в том числе, попал Дерипаска и принадлежащие ему компании — «Русал», En+ Group группа ГАЗ и «Базовый элемент». Ограничения вступили в силу со дня подписания соответсвуюещнго документа, но компаниям предоставлялось отсрочка до 7 мая, чтобы прекратить операции с «Русалом» и до 5 июня — чтобы расторгнуть с компанией долгосрочные контракты.

Дерипаска рассчитывает, что его европейские лоббисты смогут убедить западных политиков надавить на США с целью смягчить введенные ограничения. Тем более, что интересы Дерипаски и европейских потребителей совпадают — санкции США фактически ввергают в хаос алюминиевый рынок Евросоюза , который сильно зависит от российской компании. По мнению опрошенных агентством аналитиков, санкции против «Русала» в конечном счете могут принести больше вреда Европе, чем РФ

Вместе с тем в настояшее время «Русал» ищет альтернативные рынки сбыта, чтобы пережить американские санкции.

23 апреля стало известно о готовности Министерства финансов США снять санкции с «Русала», если его основной владелец Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля. В настоящее время бизнесмен контролирует 48% компании.