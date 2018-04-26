Пентагон попросил не вводить санкции против Индии, Вьетнама и Индонезии из-за РФ 

Пентагон просит не вводить санкции против Индии, Вьетнама и Индонезии из-за военно-технического сотрудничества с Россией, для того чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны, передает ТАСС.
Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис напомнил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество российского вооружения, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американского оружия», а применение к ним санкций может полностью заблокировать перспективу таких закупок.