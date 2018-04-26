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Пентагон попросил не вводить санкции против Индии, Вьетнама и Индонезии из-за РФ
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Пентагон попросил не вводить санкции против Индии, Вьетнама и Индонезии из-за РФ 

BFM.RU 17 минут назад
Пентагон просит не вводить санкции против Индии, Вьетнама и Индонезии из-за военно-технического сотрудничества с Россией, для того чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны, передает ТАСС.
Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис напомнил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество российского вооружения, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американского оружия», а применение к ним санкций может полностью заблокировать перспективу таких закупок.
В 2017 году в США был принят закон «О противодействии противникам Америки», который предусматривает санкции против лиц и компаний из третьих стран, сотрудничающих с РФ, Ираном и КНДР.
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