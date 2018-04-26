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Полицейские района Щукино приняли участие в тренировочных стрельбах
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Полицейские района Щукино приняли участие в тренировочных стрельбах 

Управа района Щукино 42 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
Тренировочные стрельбы прошли в Северо-Западном округе. В них приняли участие полицейские Щукина. Стрельбами руководили сотрудники Центра служебной и боевой подготовки УВД.
На мероприятие был приглашен председатель Общественного совета при УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор милиции в отставке Виктор Швидкин.
— Тренировка проводилась с целью закрепления навыков стрельбы из пистолета ПМ, а также умения сотрудников полиции обращаться с огнестрельным оружием, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
Участники стрельб отлично справились с поставленной задачей, а женщины-полицейские — в особенности. (ск)
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