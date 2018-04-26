Прокуратура Ставрополья выявила нарушения при взимании денег за отопление

При проведении проверки ГУП «Крайтеплоэнерго» надзорники выявили нарушения федерального законодательства, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Ставрополья

Собственникам квартир плату за отопление завысили.

Начисление за теплоснабжение производили без учета площади жилых помещений, переведенных на индивидуальные источники отопления, что повлекло за собой увеличение оплаты.

Кроме того, с октября 2016 года по декабрь 2017 года ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» не предъявлял платежные документы собственникам квартир, в которых централизованное отопление отсутствует.

Их направили только в январе 2018 года, что привело к росту задолженности за отопление.

Социально незащищенные потребители из-за этого лишились права на получение компенсации расходов на оплату за ЖКУ.

Директору предприятия надзорники внесли представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 11 должностных лиц привлекли в дисциплинарной ответственности.

Также выполнили перерасчет незаконно начисленной платы за отопление в размере более 20 млн рублей.