В Индии считают необходимым продолжение переговоров с Россией по С-400

"Что касается С-400, решение по этому вопросу принимает правительство. Но, по моему мнению, Индии следует продолжать (переговоры) по этому вопросу. Комитет по ценовым переговорам должен выработать решение… только после этого дело дойдет до подписания контракта", — сказал он в рамках дискуссии, посвященной роли ВВС в изменении глобальной обстановки в сфере безопасности.

Таким образом маршал ответил на вопрос о возможном влиянии санкций США на перспективы заключения контрактов с РФ в военно-технической сфере, в частности, по поставкам российских С-400.

Как заявил ранее журналистам в Ченнаи замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов , Москва надеется, что контракт на поставку Индии этих ЗРС будет подписан во втором квартале текущего года.