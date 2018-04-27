Поэтический вечер состоится в Доме-музее Марины Цветаевой

Российский поэт Игорь Булатовский выступит перед гостями 5 мая в Доме-музее Марины Цветаевой

Автор поэтических сборников «Полуостров», «Карантин» и «Ласточки наконец» побеседует со всеми желающими о творческих планах и интересах.

Игорь Булатовский помимо поэзии, занимается переводами с французского языка.

Мероприятие проведет научный сотрудник учреждения Татьяна Нешумова, сообщили на официальном сайте музея.

Вход свободный.

Желающих провести вечер в компании поэта ждут в 19:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.