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Поэтический вечер состоится в Доме-музее Марины Цветаевой
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Поэтический вечер состоится в Доме-музее Марины Цветаевой 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Российский поэт Игорь Булатовский выступит перед гостями 5 мая в Доме-музее Марины Цветаевой.
Автор поэтических сборников «Полуостров», «Карантин» и «Ласточки наконец» побеседует со всеми желающими о творческих планах и интересах.
Игорь Булатовский помимо поэзии, занимается переводами с французского языка.
Мероприятие проведет научный сотрудник учреждения Татьяна Нешумова, сообщили на официальном сайте музея.
Вход свободный.
Желающих провести вечер в компании поэта ждут в 19:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.
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