Кубер-Педи: загадочный город под землей, расположенный в Австралии

Пережив глобальный катаклизм по одному из апокалиптических сценариев, в большинстве случаев, в представлении фантастов, Земля станет непригодной для жизни. Уцелевшим после катастрофы людям не останется ничего, кроме как искать себе новый дом. Спасаясь от губительных последствий катаклизма, жители Земли будут перебираться под землю, выстраивая под поверхностью целые города и государства. В австралийском городке Кубер-Педи никогда не было ни утечки радиации, ни военных действий, ни битвы с роботами, вышедшими из-под контроля. Но несмотря на отсутствие масштабной угрозы извне, почти 2000 человек несколько десятилетий назад ушли под землю. Мы решили выяснить, что заставило местных жителей скрыться под землей и построить там единственный в своем роде подземный город.

Место известно как Мировая столица опалов. В этом небольшом городке в центральной части австралийского штата Южная Австралия сосредоточено около 30% общемировых запасов. Первый благородный опал в Кубер-Педи нашли в 1915 году, и, как это обычно бывает, вокруг месторождения начал разрастаться город.

Кубер-Педи расположен на хребте Стюарта в Южной Австралии, у восточной кромки Большой пустыни Виктория. Место считается одним из самых пустынных и малонаселенных мест Австралии . Ближайший населенный пункт находится в 600 км. До столицы штата Южная Австралия — Аделаида — 845 км.

Район Кубер-Педи не только одно из самых пустынных, но одно из самых засушливых мест в Австралии. Здесь практически отсутствует растительность, в год выпадает не больше 150 мм осадков, а в летний сезон столбик термометра нередко поднимается выше отметки в 40 °C. При этом перепады дневной и ночной температуры очень сильные, и к ночи температура может снизиться до 20 °C.

Жить в таких экстремальных климатических условиях оказалось весьма дискомфортно. Гораздо комфортнее, чем в собственном доме, старателям было в шахте под землей. Решение о переезде назрело само собой, и с поверхности люди постепенно начали перебираться под землю. Название города Кубер-Педи переводится с языка австралийских аборигенов как «нора белого человека».

Жилища вырубали внутри горы. Подземные апартаменты мало чем отличаются от стандартных наземных домов и располагают гостиной, кухней, спальней и ванной. Температурный режим в подземном доме круглый год естественным образом поддерживается в районе 22 °C.

Многое подземные дома соединены с шахтами, поэтому на работу можно отправиться не выходя на поверхность.

Помимо домов под землей оборудованы рестораны, бары, книжные магазины и несколько церквей. В 80-х годах в городе был построен подземный отель.

В Кубер-Педи нет воды. Многочисленные попытки пробурить до водоносного горизонта так и не увенчались успехом. Изначально воду в город доставляли на животных, в основном на верблюдах. Позднее был проложен водопровод. Но для местного населения вода по-прежнему остается весьма дорогим ресурсом. Стоимость воды в Кубер-Педи составляет около 5 долларов за 1000 литров.

Главное развлечение местных жителей — гольф. Особенность местного гольфа состоит в том, что трава используется «передвижная». Перед тем как сделать удар гольфисты выстилают вокруг площадку с дерном.

С появлением такого достижения технического прогресса, как кондиционер, около половины жителей городка переехали в наземные дома. В 2011 году население Кубер-Педи оставляло 1695 человек.

Ландшафты и уникальные, естественные декорации Кубер-Педи пользуются большой популярностью у представителей киноиндустрии. Здесь снимали такие картины, как «Безумный Макс 3: Под куполом грома», «Приключения Присциллы, королевы пустыни» и «Черная дыра». Кроме того, город стал популярным местом паломничества туристов. Ежегодно Кубер-Педи посещают несколько тысяч человек.