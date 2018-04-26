В воронежском сквере высадили деревья по проекту дизайнера из Великобритании

Яго Кин выбирал деревья для Кольцовского сквера, вдохновляясь стихами поэта. В Кольцовском сквере появились плодовые деревья и редкие голубые ели «Ольденбург». Несколько десятков саженцев, привезённых из Европы, высадили в преддверии празднования 100-летия ВГУ. За лопаты взялись студенты-волонтёры, руководство вуза и представители областного правительства. Работами руководили глава региона Александр Гусев и ландшафтный дизайнер из Великобритании Яго Кин, который принял участие в разработке проекта. Он не первый раз приезжает в Воронеж.

Прочитав стихи Алексея Кольцова, он подобрал для дендраропарка деревья: берёзу, черёмуху, липу, дуб, рябину и яблони разных сортов. Некоторые уже цветут. Это лишь первый этап реконструкции сквера. В дальнейшем планируют вылечить больные деревья и создать зоны для детских игр. — Нас вдохновили стихи Кольцова. Он писал о сельской жизни, в том числе и о деревьях. Поэтому мы решили, что в сквере их должно быть больше. Мы руководствовались международным подходом и собрали здесь разные виды. Нельзя сказать, что мы хотели как-то кардинально изменить облик парка — просто добавить разнообразия, сделать его лучше, чтобы люди получали здесь удовольствие, — рассказал председатель ассоциации арбористов Великобритании Яго Кин. После посадки деревьев глава региона прогулялся по скверу и пообщался со студентами. Речь зашла не только об экологии и благоустройстве. Александр Гусев поинтересовался у молодёжи, чем им было бы интересно заниматься в будущем и как удержать 20 тыс. выпускников после окончания вузов в Воронеже. Чтобы ответить на эти вопросы, глава региона предложил организовать большую межвузовскую конференцию.

— Если все выпускники вузов будут оставаться в Воронеже, то этот показатель решает все наши проблемы. Мы решаем проблемы экономики, соответственно, отсюда решаются все проблемы социальные, — заявил Александр Гусев. — Воронеж — он, в принципе, достаточно зелёный город. Но, возможно, его дальнейшее, более лучшее озеленение, поспособствовало бы тому, что больше студентов хотели бы остаться здесь, на местах работы — А вы? Собираетесь остаться? — Скорее всего, — призналась студентка ВГУ Олеся Филатова.