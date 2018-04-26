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Стало известно, сколько будет стоит в Узбекистане пачка сигарет
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Стало известно, сколько будет стоит в Узбекистане пачка сигарет 

Sputnik Таджикистан 47 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане ожидается 50-процентное повышение цен на сигареты, сообщает Sputnik Узбекистан.
Отмечается, что опубликовано бюджетное послание, в котором сказано, как будут укрепляться доходы местных бюджетов.
Среди источников укрепления доходов местных бюджетов называют введение земельного налога для собственников участков более одного гектара, а также повышение налога на алкогольную продукцию с 10 до 27%, на сигареты 50%, на пиво — 20%.
В Таджикистане со 2 января нынешнего года полностью запрещено курение в рабочих кабинетах, административных зданиях, предприятиях, в подъездах и лифтах жилых домов, в подземных переходах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах, в общественном транспорте и аэропортах.
Также продажа табачных изделий серьезно ограничена.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Таджикистан занимает 9-е место среди стран СНГ по табакокурению и третье место среди стран Центральной Азии. Из общего количества потребителей табачных изделий в Таджикистане 78% составляют мужчины, 10% — женщины и 12% — несовершеннолетние.
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