Стало известно, сколько будет стоит в Узбекистане пачка сигарет

ДУШАНБЕ, 26 апр — Sputnik . В Узбекистане ожидается 50-процентное повышение цен на сигареты, сообщает Sputnik Узбекистан.

Отмечается, что опубликовано бюджетное послание, в котором сказано, как будут укрепляться доходы местных бюджетов.

Среди источников укрепления доходов местных бюджетов называют введение земельного налога для собственников участков более одного гектара, а также повышение налога на алкогольную продукцию с 10 до 27%, на сигареты 50%, на пиво — 20%.

Таджикистане со 2 января нынешнего года полностью запрещено курение в рабочих кабинетах, административных зданиях, предприятиях, в подъездах и лифтах жилых домов, в подземных переходах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах, в общественном транспорте и аэропортах.

Также продажа табачных изделий серьезно ограничена.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Таджикистан занимает 9-е место среди стран СНГ по табакокурению и третье место среди стран Центральной Азии. Из общего количества потребителей табачных изделий в Таджикистане 78% составляют мужчины, 10% — женщины и 12% — несовершеннолетние.