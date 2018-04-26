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В «Единой России» сформировали контрольные комиссии для проверки состояния сданных в 2017 г. объектов
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В «Единой России» сформировали контрольные комиссии для проверки состояния сданных в 2017 г. объектов 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Партпроект «Единой России» «Городская среда» сформировал контрольные комиссии для проверки состояния объектов, сданных в 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Контрольные комиссии начнут свою работу уже в мае. Данная работа будет вестись параллельно с благоустройством объектов, которые вошли в проект в этом году. Наша задача проверить качество объектов, состояния общественных пространств и дворовых территорий, которые благоустраивались в прошлом году. Результаты будут представлены в конце июня. Все выявленные недочеты мы будем отправлять в органы муниципальной власти для передачи их подрядным организациям для устранения по гарантии, которая должна составлять не менее трех лет», — приводятся в материале слова координатора партпроекта «Единой России» «Городская среда» Павла Качкаева.
Отмечается, что целью проекта стало благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей.
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