Анфиса Чехова ответила на критику своих откровенных фото

40-летняя телезвезда Анфиса Чехова сейчас отдыхает на Бали. Оттуда знаменитость публикует снимки, демонстрируя подписчикам позитив. Но недавние фото светской львицы раскритиковали «в пух и прах», ведь она поделилась жаркими кадрами, позировав перед камерой полуобнаженной.

На днях Анфиса Чехова, которая отлично проводит время на Бали, опубликовала в своем микроблоге эротические фото в белье. На них она показала свое заметно постройневшее тело, которым очень гордится. Красавица считала, что в ее адрес направят только положительные отзывы, но не тут-то было. Недоброжелатели нашли к чему прицепиться, упрекнув ведущую в пошлости. Чехова, как правило, предпочитает не обращать внимания на критику, к которой за годы публичности уже привыкла. Но на этот раз она выразила мнение о людях, которые вечно чем-то недовольны и считают возможным выплескивать свой негатив на других, в том числе незнакомцев: «Я думала, приеду на Бали и буду строчить глубокие посты и стихи как из пулемета. Вот проснулась с утра, почитала некоторые комментарии под моими предыдущими фото в нижнем белье и хотела порассуждать на тему: что с тобой не так, если тебя раздражают чужие полуобнаженные фото, про комплексы и неприятие себя, про отрицание своей собственной сексуальности, через осуждение чьей-то чужой…?»

По словам Анфисы, она изначально думала «выдать что-то такое мудрое и щекотливое», а потом занялась йогой, «продышала все эмоции и чувства» и отказалась от этой затеи. Селебрити подчеркнула, что «отпустила во Вселенную» свои непонимания, страхи, чувство вины, боль и раздражение: «И снова не захотелось ничего глубокомысленного писать. Хочется только жить и чувствовать жизнь, от кончиков пальцев ног до макушки». Пользователи соцтетей в который раз удивились мудрости теледивы: «Живи себе в радость и не обращай внимания на глупости, ты заслужила». «Чего ты вообще отвечаешь на критику откровенных фото? Я бы даже глазом на твоем месте не повела». «Не нравиться — не смотрите! Или кого-то заставляют?»

«И правильно, каждому свое…» «Отличная фигура, а завистников всех посылайте, просто не всем суждено и есть такое тело и отдыхать на Бали». «Просто умная, нежная и бесконечно сексуальная девушка. Красивая». «Изящно, отличная физическая форма. Вы — пример для подражания». «Ваш тонкий интеллект, по всей видимости, никак не в силах сформулировать достойный ответ на конструктивную критику».

Перед тем как прибыть на Бали, Анфиса Чехова побывала в Шанхае и поделилась впечатлениями от этого города. Она сделала вывод, что китайцы умеют сочетать несочетаемое.

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