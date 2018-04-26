Нижний Новгород стал пилотным миллионником проекта «Умный город»

Нижний Новгород стал пилотным миллионником федерального проекта «Умный город», в рамках которого из бюджета страны будут выделены субсидии на организацию «умных» остановок, парковок, светофоров, а также системы интерактивного общения горожан и муниципалитета. Об этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил сегодня, 26 апреля 2018 года, на бизнес-форуме «Будущее города» в Арсенале.

Градоначальник представил экспертному сообществу презентацию «Нижний Новгород — умный город». Так, по его словам, на «умных остановках» планируется установить системы видеонаблюдения, табло, показывающие время прибытия общественного транспорта, датчики для круглосуточного контроля качества атмосферного воздуха и вендинговые автоматы. «Умные светофоры» будут регулироваться дистанционно сотрудниками ГИБДД , а «умные переходы» смогут по ночам подсвечивать «зебру».

Кроме того, как заявил Владимир Панов, в Нижнем Новгороде появятся сразу несколько интерактивных систем коммуникации, с помощью которых жители смогут следить за работой муниципалитета и сигнализировать о своих проблемах. Для этого понадобится только смартфон. Например, платформа «АнтиснегНН.рф» следующей зимой позволит наблюдать за работой снегоуборочной техники, а интерактивная система коммуникации с предпринимателями облегчит взаимодействие бизнеса и власти.

«80% всех жалоб, поступающих от жителей города, касаются проблем в сфере ЖКХ, поэтому мы сейчас проводим конкурс, и уже в июне должна заработать информационная система «Наш Нижний», которая поможет жителям в вопросах взаимодействия с домоуправляющими компаниями. Каждая заявка будет проходить через эту систему и контролироваться муниципалитетом. Закрыть ее сможет только сам обратившийся, если он считает, что его проблема решена», — подчеркнул Владимир Панов.

Он добавил, что видит в Арсенале хорошую площадку для общественных обсуждений. «Каждое серьезное решение мэрии нужно показывать как можно большему количеству людей. Очень часто появляются мнения, которые позволяют скорректировать и улучшить разработку», — отметил глава города.

«У меня хорошие впечатления от сегодняшнего мероприятия и от выступления главы города. Мне нравится конкретика, минимум слов и скорость действия Владимира Панова», — поделился впечатлениями от презентации руководитель нижегородской организации инвалидов «Ковчег», член Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.