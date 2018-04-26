Губернатор Севастополя ждет в свою команду «энергичных и преданных делу людей»

В апреле в Севастополе стартовал кадровый конкурс на замещение должностей заместителей и руководителей исполнительных органов власти, государственных предприятий и учреждений города.

Губернатор Дмитрий Овсянников решил лично обратиться к горожанам с призывом поучаствовать в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров и рассказал о собственном опыте участия в подобных программах.

«Я сам строил свою карьеру, участвуя в кадровых конкурсах. Первой пробой сил стал конкурс «Кадровый резерв государственной службы-2001». Этот, во многом инновационный в то время формат кадровой работы, использовал аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. По итогам я был назначен федеральным инспектором по Кировской области », — поделился личным опытом на своей странице в Facebook Овсянников.

Также губернатор сообщил, что и проходил подобные конкурсные отборы и позднее, когда уже работал в крупнейших предприятиях атомной и авиационной промышленности России . Именно кадровый конкурс помог ему в 2014 году вернуться на госслужбу в министерство промышленности и торговли РФ , возглавив департамент региональной промышленной политики. Через неделю после назначения Овсянников был командирован в Севастополь, чтобы заняться вопросами интеграции предприятий города в экономику и кооперационные связи России.

«Сейчас, на посту губернатора Севастополя, я хочу видеть в своей команде энергичных и преданных своему делу людей. Поэтому приглашаю к участию всех, кто готов трудиться на пользу нашего города и государства. Убежден, что участие в подобных конкурсах — это прекрасная возможность заявить о себе, получить возможность реализовать все те проекты, которые так необходимы Севастополю», — отметил Овсянников.