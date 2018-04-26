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Благодаря волонтёрам в 2017 году закрыли 497 наркопритонов
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Благодаря волонтёрам в 2017 году закрыли 497 наркопритонов 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
С помощью волонтёров, занимающихся антинаркотической деятельностью, в России в 2017 году было закрыто 497 наркопритонов. Об этом сообщил начальник Управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД Виталий Хмельницкий на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.
По его словам, в России 8 тысяч волонтёрских объединений занимаются антинаркотической деятельностью, и они объединяют более 400 тысяч человек.
Прежде всего это молодёжь, студенты и преподаватели, а также представители казачества и общественных объединений. Волонтёров задействуют в различных проектах: от удаления рекламы наркотиков со стен домов до поиска вместе с МВД «закладок» с наркотическими веществами и помощи в реабилитационных центрах и колониях.
Например, с помощью всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 2017 году изъяли 7,5 тонны наркотиков, выявили 497 наркопритонов и завели 34 уголовных дела. Также при содействии волонтёров в прошлом году заблокировали пронаркотические интернет-ресурсы с аудиторией более 10 миллионов человек.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова отметила, что регионы содействуют профессиональной подготовке волонтёров и организации различных антинаркотических мероприятий.
«Опыт регионов необходимо обобщить и сделать частью государственной политики в этом направлении», — отметила Карелова и добавила, что в этой сфере есть над чем работать.
«Во многих регионах есть прекрасные проекты по борьбе с наркоманией. Но перед волонтёрами нередко встают препятствия, в том числе со стороны администраций. К тому же не во всех регионах выделяют достаточное финансирование на программы по профилактике наркомании. В полном объёме эти программы финансируют только в трети регионов», — сказала она.
В 2017 году из региональных бюджетов выделили 178 миллионов рублей, в том числе на реализацию мероприятий в сфере профилактики наркомании, в 35 субъектах страны не осуществлялась гранатовая поддержка этого направления, например в Дагестане, сообщил Хмельницкий.
Антинаркотический совет при палате регионов действует с марта 2016 года. На заседании 26 апреля обсудили предложения по привлечению волонтёров к профилактике наркомании и мерах поддержки добровольчества в этой сфере. Все они войдут в рекомендации, которые будет составлять для регионов Совет Федерации по итогам встречи.
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