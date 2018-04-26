«Работать, а не проявлять сексуальность»: в администрации Архангельска решили ужесточить дресс-код

В администрации Архангельска ужесточат требования к внешнему виду служащих. За несоблюдение делового дресс-кода в горадмине начнут снимать часть премий. Пока соответствующие документы находятся в разработке.

— Следить за своими подчиненными будут в основном начальники подразделений и департамент муниципальной службы и кадров, — уточнила советник главы Архангельска по работе со СМИ Татьяна Симиндей. — Не слышала, чтобы люди были возмущены или недовольны, просто приняли во внимание и стали скромнее одеваться. Никто до абсурда ситуацию доводить не будет, речь идет о деловом классическом стиле.

Идея сменить негласные правила одежды на вполне официальные начала реализовываться после апрельской лекции директора модельной школы Елены Резицкой для сотрудников горадмина.

— У нас беда с этим по всей стране. 20 лет культура одежды просто уничтожалась, сейчас лихорадочно все пытаются вспомнить, как мамы одевались. Скажем так, приезжает делегация, допустим, из Финляндии , а у нас работники представительных органов выглядят так, что не поймешь, чем они занимаются. Это хорошие работники, умные люди, с высшим образованием, а внешне они не соответствуют, — рассказала 29.ru Елена Резицкая. — В администрации прошел, наверное, какой-то массовый процесс замещения кадров. Ситуация, конечно, тупиковая, им надо срочно что-то менять. Ругать работников нельзя, они даже не знают, что человек в деловом виде должен ходить на работу. Им просто никто не говорил никогда.

Работа существует для того, чтобы работать, а не завязывать знакомства и проявлять сексуальность, уверена Елена, поэтому она призвала подбирать гардероб для работы с точки зрения практичности: немаркие цвета и удобные формы.