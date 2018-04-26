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Паводок подтопил единственный в России сельский зоопарк в Омской области
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Паводок подтопил единственный в России сельский зоопарк в Омской области 

ТАСС 51 минуту назад
ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Вышедшая из берегов река Большая подтопила единственный в России сельский зоопарк в поселке Большеречье Омской области, сообщила в четверг ТАСС представитель зоопарка Наталья Болотова. Угрозы жизни животных нет, учреждение продолжает свою работу в прежнем режиме.
"Река в этом году намного раньше вышла из берегов и уже зашла на территорию зоопарка. Пока вода дошла только до вольера белой медведицы, но никакой угрозы ее здоровью нет. У нее и так большой бассейн и есть специальная возвышенность для отдыха", — уточнила Болотова.
По ее словам, зоопарк готов к худшему, но сотрудники рассчитывают, что вода не будет дальше подниматься. «Очень не хотелось бы переселять животных — для них это большой стресс», — считает представитель зоопарка. Она отметила, что в прошлом году в вольерах медведей, для которых нет других клеток, сделали специальные помосты, чтобы у них оставалось сухое место даже в случае небольшого подтопления.
Большереченский зоопарк располагается в Омской области в живописной пойме речки Большая неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В настоящее время в нем содержится более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
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