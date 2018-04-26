На участке Икшинской улицы залатали дорожные ямы 

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратилась местная жительница. Она сообщила о наличии ям на въезде в один из дворов, а также в расположенной поблизости зоне парковки.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия во внутридворовом проезде и на парковочном месте. Разрушения устранены», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)