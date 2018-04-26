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В Тамбове с конца апреля начнут отключать горячую воду
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В Тамбове с конца апреля начнут отключать горячую воду 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
27 апреля в Тамбове завершится отопительный сезон, сообщила пресс-служба мэрии.
Филиал ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация» проведет испытания на прочность и плотность участков тепломагистралей. Работы будут проводиться с 3 по 6 мая. В эти дни не будет горячей воды в домах по улицам:
Моршанское шоссе, 2а, 2б, 29, 38б, 40, 40а;проспект Энергетиков, 1, 2/4, 3;Заводская, 2;Красносельская, 3, 5, 5а, 5б;Северная подстанция, 1, 2;переулок Совхозный 1,1а, 2, 2а, 3а, 4, 5, 24, 24а.
С подробным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.
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