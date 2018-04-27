27 апреля в водоем в Выксунском районе выпустили 10 тонн карпа для выращивания товарной рыбы, сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
Рыбкохоз, который провел зарыбление, — первый, кто принимает участие в государственной программе «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области». Он получит компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочные материалы.
«Благодаря участию в программе рыбхоз в этом году увеличивает объемы производства», — подтвердил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.
Рыболовам-любителям напомнили, что рыбу, выпущенную в водоем, ловить запрещено.
Напомним, власти региона рассчитывают, что производство рыбы в регионе к 2020 году увеличится почти в 2,5 раза — до 635 тон в год.