10 тонн карпа выпустят на территории Выксунского района

27 апреля в Выксунском районе состоится зарыбление водоема карпом для выращивания товарной рыбы. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

«Ведущее рыбхоз ООО «Полдеревский» первым принимает участие в государственной программе «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области » и получит государственную поддержку в виде компенсации 50% затрат на корма и рыбопосадочные материалы. Благодаря участию в программе рыбхоз в этом году увеличивает объемы производства. Только в апреле в нагульный пруд будет выпущено 10 тонн карпа для производства товарной рыбы», — сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко

В ведомстве напомнили, что объекты аквакультуры, выпущенные в водоем, не подлежат любительскому рыболовству.