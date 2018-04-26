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10 тонн карпа выпустят на территории Выксунского района
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10 тонн карпа выпустят на территории Выксунского района 

Нижегородская правда 50 минут назад
Фото: Нижегородская правда
27 апреля в Выксунском районе состоится зарыбление водоема карпом для выращивания товарной рыбы. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
«Ведущее рыбхоз ООО «Полдеревский» первым принимает участие в государственной программе «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области» и получит государственную поддержку в виде компенсации 50% затрат на корма и рыбопосадочные материалы. Благодаря участию в программе рыбхоз в этом году увеличивает объемы производства. Только в апреле в нагульный пруд будет выпущено 10 тонн карпа для производства товарной рыбы», — сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.
В ведомстве напомнили, что объекты аквакультуры, выпущенные в водоем, не подлежат любительскому рыболовству.
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