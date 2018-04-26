Бизнесмены Италии заинтересованы в сотрудничестве

Каким будет рынок медуслуг? Итальянские бизнесмены готовы участвовать в развитии рынка медицинских услуг на Юге России , и в частности в Адыгее . Этой теме был посвящён круглый стол, прошедший в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Адыгея.

Участие в круглом столе приняли министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, почётный генеральный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, представители итальянских кампаний, производящих медицинское оборудование.

«Итальянская медицина — одна из самых передовых из всех существующих в мире. Поэтому нам интересен опыт итальянских коллег. И дальнейшее сотрудничество будет полезно для обеих сторон. Сейчас мы ищем точки соприкосновения — чем можем быть полезны друг другу. А это развитие технологий, управления», — подчеркнул Рустем Меретуков.

Как подчеркнул министр, один из способов сотрудничества — это медицинский туризм, тем более что сегодня он набирает обороты по всему миру. Врачи из Германии проводят в Адыгее высокотехнологичные операции, наши медики ездят на усовершенствование во Фрайбургский университет, студенты лечебного факультета МГТУ проходят в Германии стажировку. Так что опыт медицинского туризма становится популярным и в Адыгее. Адыгея, в свою очередь, может похвастаться уникальной природой, чистым воздухом, термальными источниками.

Что представили?

На круглом столе прошла презентация итальянского проекта «Италия встречает Кавказ». Его цель, по словам П. Лодиджиани, установление деловых контактов и налаживание торгово-экономических отношений между представителями деловых кругов Италии и регионов ЮФО. Проект «Италия встречает Кавказ» даёт уникальную возможность узнать о возможностях инвестиций и поставок оборудования со стороны итальянских партнёров, получить конкретные коммерческие предложения, увидеть проекты, уже реализуемые итальянскими компаниями на территории ЮФО, такие, например, как создание медицинского кластера в зоне Кавказских Минеральных Вод (сейчас речь идёт уже о пяти проектах для кластера, в которых участвуют итальянцы), совместно построенный и оборудованный кардиологический центр на Ставрополье , а также обсудить перспективы строительства в Кабардино-Балкарии и Адыгее центров послеоперационной реабилитации.

«Развитие медицинского туризма — это не цель, а средство, с помощью которого можно связать воедино российскую и итальянскую системы здравоохранения и привлечь в инвестирование медицины Юга России государственные и частные итальянские компании. Работая над проектами на Юге России, мы пытаемся изменить некоторые стереотипы в рамках российско-итальянской дискуссии», — сказал П. Лодиджиани.