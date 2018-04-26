Жильцам домов в Елабуге присылали неверные счета за услуги ЖКХ 

Управляющие компании в Елабуге незаконно начисляли жителям трех домов плату за капитальный ремонт. Проверку провели инспекторы городской прокуратуры. Сума незаконно начисленных средств составила 282 тысячи рублей. Дома, куда присылали счета, находятся на улице Сююмбике. Сначала они находились в в ведении одной компании, затем перешли к другой. Представители прокуратуры выяснили, что счета на оплату капитального ремонта стали формировать с нарушением процедуры. В результате в адрес директоров управляющих компаний внесли представление, в соответствии с которым нарушения были устранены. Сотрудники управляющей компании произвели перерасчет.