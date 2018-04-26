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Когда в Тамбове начнут отключать горячую воду? График на апрель — июнь
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Когда в Тамбове начнут отключать горячую воду? График на апрель — июнь 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
ДатаЦТП, отключенные по ГВСУлицыС 25 по 29 апреля44, 63, 79Совхозный пер, Красносельская. Северная подстанция, Моршанское шоссе, пр. Энергетиков
С 14 по 18 мая2, 4, 5, 6, 17, 21, 26, 33, 36, 72, 82, 901-я Полковая, К. Маркса, Пролетарская, Советская, З. Космодемьянской, К. Маркса, Рязанская, Жуковского, Н. Вирты, Колхозная, 2-я Шацкая, Моршанское шос., Подвойского, 3-я Линия, Мичуринская, Базарная Широкая, Колхозная, Маяковского, Пушкарская, Степная, О. КошевогоС 21 по 23 мая3, 25, 30, 40, 47, 49, 60, 71К. Маркса, Пирогова, Советская, Б. Васильева, Куйбышева, Московская, Пензенская, пл. Л. Толстого, Чичканова, Студенецкая-Набережная, Пролетарская, Базарная.
С 24 по 26 мая38, 53, 77, 78,96, 105, 106Базарная, Интернациональная, Коммунальная, Красная, Державинская, К. Маркса, Октябрьская, Мичуринская, Студенецкая-Набережная, М. Горького, Советская.
С 28 по 31 мая9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 28,29, 42, 74, 75б. Энтузиастов, Рылеева, Социалистическая, Н. Вирты, Мичуринская, Менделеева, Планировочная, 8-е Марта, Никифоровская
С 4 по 8 июня13, 14, 27, 45, 50, 58Н. Вирты, Мичуринская
С 11 по 13 июня66пер. СовхозныйС 14 по 18 июня32, 35, 69, 70, 88, 92, 95, 99Рылеева, Советская, Магистральная, ул Средняя (с. Красненькое).
С 19 по 24 июня20, 54, 55, 68, 73, 102Магистральная, Рылеева, Социалистическая, Мичуринская, К. Маркса.
С 25 по 30 июня8,22,23,24, 31, 48, 61, 62, 89, 100Московская, Б. Васильева, Володарского, Пензенская, Чичканова, 2-я Шацкая, Пирогова, Подвойского, Рабочая, Советская, Ст. Разина, Студенецкая-Набережная, Б. Фёдорова, Тулиновская, Тулиновский пр., Октябрьская, К. Маркса.
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