Жители Чебоксар жаловались на проведение дорожных работ в дождь в 2017 году

Летом 2017 года жители Чебоксар жаловались на проведение дорожных работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» в дождь. Об этом «ФедералПресс» сообщил координатор проектов «Дорожная инспекция ОНФ» и «Дорожный контроль» Илья Васильев.

Напомним, Чебоксарская агломерация, где реализовывался данный проект, включает 4 муниципальных образования — Чебоксары, Новочебоксарск , Моргаушский и Чебоксарский районы.

«В этих муниципальных образованиях были запланированы и проведены работы в прошлом году. Их общая стоимость — более миллиарда рублей. В Чебоксарах также была налажена работа с общественниками, создана специальная комиссия, чтобы выявлять аварийные места для проведения работ. Раз в неделю проходили совещания с представителями подрядчика, любой человек мог внести свои предложения или сделать замечания по поводу проведения ремонтных работ», — говорит Илья Васильев

По его словам, прошлое лето было дождливым, поэтому общественники указали подрядной организации о недопустимости выполнения укладки асфальта в непогоду. «Все учитывалось, если меры невозможно было принять, то людям все объясняли. Что касается других образований, то там либо формально были созданы общественные комиссии, или их не было вообще. Это стало причиной того, что сами заказчики и подрядчики не справились с работами в установленный срок», — добавил он.

Эксперт пояснил, что в Маргаушском районе подрядчик не смог выполнить работы до конца в установленный срок. Кроме того, в Новочебоксарске тоже были сорваны сроки по улице Советская. «Там было причинено неудобство автолюбителям. Из-за затянувшегося ремонта им пришлось месяца 2-3 ездили по дороге, у которой отфрезеровали верхний слой», — рассказал Илья Васильев.

Он подчеркнул, что министерство транспорта Чувашии обещало разобраться с подрядчиками, нарушившими сроки, и отстранить их от работ.