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В Пентагоне попросили Конгресс об исключениях из антироссийских санкций
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В Пентагоне попросили Конгресс об исключениях из антироссийских санкций 

РИА Новости 30 минут назад
РИА НОВОСТИ: ГЛАВА ПЕНТАГОНА ПРОСИТ КОНГРЕСС США СДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ ДЛЯ ИНДИИ, ВЬЕТНАМА И ИНДОНЕЗИИ
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