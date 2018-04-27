Задержка по выплате зарплаты на 15 дней произошла на крупнейшей астраханской верфи «Лотос»

АСТРАХАНЬ , 27 апреля. / ТАСС /. Задержка выплаты заработной платы на 15 дней из-за кассового разрыва произошла на одном из крупнейших на юге России судостроительном заводе «Лотос» (Астрахань, входит в Объединенную судостроительную корпорацию , ОСК), где строится первый в РФ лайнер для круизов по Каспийскому морю. Задолженность будет погашена в течение двух дней, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ОСК.

Накануне на официальном сайте профсоюза астраханских судостроителей и судоремонтников был опубликован материал, в котором сообщалось о «критическом финансовом положении завода „Лотос“. В частности, было отмечено, что средства на расчетных счетах верфи отсутствуют, на счета предприятия наложено ограничение судебными приставами. Кроме того, часть сотрудников предприятия приостановила работу в связи с задержкой выплаты заработной платы.

»На предприятии в связи с возникшим кассовым разрывом произошла задержка выплаты заработной платы на 15 дней. На текущий момент вопросы с закрытием кассового разрыва решены. Уже сегодня на предприятии началась выплата заработной платы, в ближайшие два дня задолженность будет полностью погашена", — уточнили в ОСК.

Там же заметили, что «однодневный невыход части работников завода существенно не отразился на ходе строительства судов на верфи». Кроме того, по информации пресс-службы, уже подготовлен план финансового оздоровления завода, который рассматривается ОСК и будет принят до конца мая.

Судостроительный завод «Лотос» — одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны, а также входит в крупнейшую судостроительную компанию России — ОСК.