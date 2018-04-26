Урок мужества прошел в школе №1623

Урок мужества прошел для учеников 5-8-х классов школы №1623 в четверг, 26 апреля. Провел мероприятие председатель чертановского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Алексей Иванов

— Все прошло на «ура». Кроме нас, были и представители люберецкого отделения МОО «Союз десантников». Мы рассказали о воздушно-десантных войсках. Конечно же, затронули и «десантного батю» Василия Маргелова , ведь именно он добился того, чтобы ВДВшники носили тельняшки, которые показывали их принадлежность к небу. Мы продемонстрировали детям виды стрелкового оружия (гранаты, пистолеты, автоматы). Ребята фотографировались. Рассказали о парашютной системе. Под конец, когда уже некоторые подустали, прошел показ мультфильма «Десантник Степочкин». Дети смеялись и взбодрились во время просмотра, — поделился с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» Алексей Иванов.

Как известно, в школе №1623 «Союзом десантников» был организован военно-патриотический клуб «Барс». Ребята, посещающие его занятия, провели показательные выступления по рукопашному бою, к которому активно готовились.

Фото: предоставил Алексей Иванов

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/26/40414/