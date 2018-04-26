Робот возглавит праздничный парад в День весны и труда в Парке Горького

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Впервые праздничное шествие 1 мая в московском Парке Горького возглавит робот — Promobot, разработанный резидентом фонда «Сколково» компании «ПромоБот», сообщает в четверг пресс-служба инновационного центра.

Юбилейный, 90-й сезон в Парке Горького откроется 1 мая праздничным шествием LaLaGo. Первыми на аллеи выедут велосипедисты, за ними Promobot поведет колонну юных посетителей парка на беговелах, профессиональных роллеров и бегунов.

"Организаторы парада LaLaGo доверили Promobot возглавить первомайское шествие, чтобы показать, что роботы — это не фантастика, а настоящая реальность, доступная каждому. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью жизни человека. Роботы окружают нас повсюду, помогают в повседневной жизни — в работе, учебе и спорте", — говорится в сообщении фонда.

Например, роботов Promobot часто привлекают к участию в рекламных кампаниях, они также работают промоутерами и экскурсоводами.