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Робот возглавит праздничный парад в День весны и труда в Парке Горького
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Робот возглавит праздничный парад в День весны и труда в Парке Горького 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Впервые праздничное шествие 1 мая в московском Парке Горького возглавит робот — Promobot, разработанный резидентом фонда «Сколково» компании «ПромоБот», сообщает в четверг пресс-служба инновационного центра.
Юбилейный, 90-й сезон в Парке Горького откроется 1 мая праздничным шествием LaLaGo. Первыми на аллеи выедут велосипедисты, за ними Promobot поведет колонну юных посетителей парка на беговелах, профессиональных роллеров и бегунов.
"Организаторы парада LaLaGo доверили Promobot возглавить первомайское шествие, чтобы показать, что роботы — это не фантастика, а настоящая реальность, доступная каждому. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью жизни человека. Роботы окружают нас повсюду, помогают в повседневной жизни — в работе, учебе и спорте", — говорится в сообщении фонда.
Например, роботов Promobot часто привлекают к участию в рекламных кампаниях, они также работают промоутерами и экскурсоводами.
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