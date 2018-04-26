Пушкина призвала юную биатлонистку подать в суд на тренера за домогательства

Депутат и зампред комитета по делам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина поддержала 17-летнюю российскую биатлонистку Анну Моисееву , которая обвинила тренера подмосковной спортшколы «Истина» Сергея Тутмина в домогательствах.

«В суд! Молодец, что решилась! Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, еще и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются.