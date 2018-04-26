Пушкина призвала юную биатлонистку подать в суд на тренера за домогательства 

Депутат и зампред комитета по делам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина поддержала 17-летнюю российскую биатлонистку Анну Моисееву, которая обвинила тренера подмосковной спортшколы «Истина» Сергея Тутмина в домогательствах.
«В суд! Молодец, что решилась! Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, еще и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются.
А между тем, для многих, переживших подобное, это становится настоящей травмой, после которой чувствуешь себя в небезопасности. Более того, в нашей стране признаваться в том, что ты жертва сексуальных домогательств, чрезвычайно невыгодно и следом может быть потеря работы и урон репутации. Так что не стоит обвинять девушку в том, что она хотела «хайпануть», или «заработать». После подобных признаний и заявлений, как правило, огромное нервное напряжение: вас смешают с дерьмом! В лучшем случае. Поэтому — в суд! И доказывать свою правоту!" — сказала Оксана Пушкина корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.