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На участке Керамического проезда заделали дорожные ямы
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На участке Керамического проезда заделали дорожные ямы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На отрезке проезжей части в Керамическом проезде залатали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» Марины Оганесян.
«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящее время покрытие находится в исправном состоянии, аварийные повреждения, ямы и выбоины, препятствующие проезду автотранспорта, отсутствуют», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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