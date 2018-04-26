На участке Керамического проезда заделали дорожные ямы

На отрезке проезжей части в Керамическом проезде залатали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» Марины Оганесян.

«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящее время покрытие находится в исправном состоянии, аварийные повреждения, ямы и выбоины, препятствующие проезду автотранспорта, отсутствуют», — говорится в ответе.